В Минобороны обещают решить проблему с оплатой услуг адвокатов захваченных моряков

Фото: Иван Руснак (mil.gov.uа)

Эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба

Вопрос оплаты работы адвокатов моряков, захваченных в ходе атаки России на ВМС Украины в Азовском море, решит Министерство обороны. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заверил, что эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генерального штаба.

"Этот вопрос был сегодня предметом обсуждения на заседании правительства. Я хочу сказать, что финансовые вопросы для того, чтобы осуществить проплату или оплату работы адвокатов - проблемных вопросов нет. Даны соответствующие поручения. Эти вопросы будут согласованы и с семьями наших военнослужащих, и соответственно будут работать наши юридические службы. Есть процедуры оплаты адвокатских специалистов. Я официально заявляю, что эти вопросы на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба. Они будут решены", - заявил Руснак.

Напомним, вчера подконтрольные России суды в оккупированном Крыму арестовали 15 моряков, сегодня уже арестовали 5 украинских военнослужащих.

Как писало РБК-Украина ранее в среду, 28 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известны условия, при которых РФ вернула бы Украине задержанные корабли и моряков после атаки в Керченском проливе.

Подчеркнем, в связи с атакой России на Украину в Азовском море в Украине ввели военное положение. Сегодня в "Голосе Украины" был опубликован соответствующий закон.