Минобороны сделало заявление после вбросов о выплатах военным

20:50 23.04.2026 Чт
2 мин
Пошли ли средства в воинские части?
aimg Валерий Ульяненко
Минобороны сделало заявление после вбросов о выплатах военным Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские защитники в полном объеме получат выплаты в этом месяце. Информация в сети о том, что деньги якобы не поступят, является неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Читайте также: Военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году: что известно

"Финансирование в полном объеме направлено в воинские части. Все, кто должны получить заслуженные дополнительные выплаты, уже их получают. Это касается и "боевых", и "окопных", и 30 тысяч за специальные задачи", - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что информация, которая распространяется в сети, о том, что военные в этом месяце не получат выплат, не соответствует действительности. Всех защитников также призвали "проверять карточки".

Напомним, в Украине готовят изменения в подходы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. В то же время он отметил, что на это пока нет финансирования.

Отметим, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. За этот период денежное обеспечение сохраняется.

РБК-Украина также писало, что, по словам Владимира Зеленского, в Украине готовятся решения для большей мотивации защитников. Они коснутся как комплектования подразделений, так и их финансирования.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
