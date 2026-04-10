Военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году: что известно

13:16 10.04.2026 Пт
Премьер-министр Украины раскрыла подробности
aimg Ирина Глухова
Военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году: что известно Фото: военным готовят новые контракты и изменят зарплаты уже в этом году (Getty Images)

В Украине в этом году планируют ввести новые контракты для военнослужащих ВСУ. Они будут предусматривать изменение зарплаты в зависимости от должности и выполняемых задач.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, Министерство обороны проводит аудит системы заработных плат военных и работает над новой моделью контрактной службы.

Она добавила, что правительство уже проговорило с министром обороны соответствующие контракты, которые будут предлагаться.

"Опять-таки, я думаю, что в целом мы за пару недель сможем выйти и проговорить с парламентариями, но как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий", - сказала Свириденко.

В Украине готовят контрактную реформу для военных и новую систему зарплат - Юлия Свириденко

Напомним, как ранее стало известно, в Украине готовят изменения в подходы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии, но пока не имеет на нее финансирования.

Юлия Свириденко Вооруженные силы Украины
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
