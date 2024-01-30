РФ обстреляла подстанцию в Днепропетровской области: в Минэнерго прокомментировали ситуацию

Российские войска обстреляли подстанцию в Днепропетровской области. В настоящее время дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Как отмечают в Минэнерго, потребности потребителей покрывают собственная генерация и коммерческий импорт.

"После краткосрочного аварийного ремонта в резерв выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - информируют в Минэнерго.

Последствия обстрелов

В то же время в пресс-службе министерства сообщили, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области.

"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - отмечается в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

Из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители.

Ситуация на ЗАЭС

В настоящее время уровень воды в ставке-охладителе составляет 15,60 метров. Как сообщают в Минэнерго, этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Импорт-экспорт

Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт*ч. Экспорт не предполагается.