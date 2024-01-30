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Неявка в ТЦК может не быть нарушением. Кабмин предложил уважительные причины

Киев, Вторник 30 января 2024 22:58
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Неявка в ТЦК может не быть нарушением. Кабмин предложил уважительные причины Фото: Кабмин предложил уважительные причины для неявки в ТЦК (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту предусмотреть уважительные причины для неявки военнообязанного в военкомат (ТЦК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.

Обновленный законопроект о мобилизации определяет не только новый механизм наказания за неявку в ТЦК по повестке, но и уважительные причины неявки, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов.

К таким уважительным причинам правительство предлагает отнести:

  • препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Гражданин будет обязан сообщить военкомату о причинах своей неявки в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК.

Напомним, наказывать военнообязанных за неявку в ТЦК правительство предлагает через суд. Однако сначала такие нарушители будут получать своеобразное предупреждение - требование от ТЦК. Требование будет посылаться по почте или через электронный кабинет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил, кто не будет подлежать мобилизации. В то же время правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ и БЭБ.

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Мобилизация в Украине ТЦК
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