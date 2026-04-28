Минобороны испытало новое поколение FPV-дронов от украинских разработчиков

Минобороны вместе с Brave1 протестировали новое поколение отечественных ударных FPV-дронов. Беспилотники поражали цели на расстоянии до 25 км даже под действием вражеского РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.
В тестированиях на полигоне приняли участие разработки от восьми украинских компаний. Отмечается, что часть беспилотников полностью выполнила все задачи в условиях, которые были максимально приближены к реальным боевым.
"Наша задача - максимально быстро масштабировать эти технологии в армии и обеспечить ускоренную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения результата", - подчеркнул Федоров.
Для этого Минобороны выстроило соответствующую систему:
Для каждого класса беспилотников формируется отдельная методика тестирования. К ним привлекают всех производителей, чьи решения государство еще не контрактует.
Фото: испытания FPV-дронов (t.me/zedigital)
Федоров отметил, что если дрон доказывает свою эффективность в боевых условиях, процесс его масштабирования запускается мгновенно.
Напомним, Украина и Норвегия запускают первое совместное производство беспилотников на норвежской территории. Все изготовленные дроны будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В целом Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.