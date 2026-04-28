Минобороны испытало новое поколение FPV-дронов от украинских разработчиков

В тестированиях на полигоне приняли участие разработки от восьми украинских компаний. Отмечается, что часть беспилотников полностью выполнила все задачи в условиях, которые были максимально приближены к реальным боевым.

"Наша задача - максимально быстро масштабировать эти технологии в армии и обеспечить ускоренную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения результата", - подчеркнул Федоров.

Для этого Минобороны выстроило соответствующую систему:

упрощена процедура кодификации, чтобы сократить путь от разработки до передовой;

изменен подход к финансированию потребностей: 80% ресурса выделяется на проверенные решения с поля боя, а 20% - на новые технологии;

на регулярной основе проводятся полигонные испытания вместе с Brave1.

Для каждого класса беспилотников формируется отдельная методика тестирования. К ним привлекают всех производителей, чьи решения государство еще не контрактует.

Федоров отметил, что если дрон доказывает свою эффективность в боевых условиях, процесс его масштабирования запускается мгновенно.