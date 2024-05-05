Минобороны: на украинских производителей приходится 70% от суммы сделок по закупке вооружения

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины подписало ряд контрактов с украинскими предприятиями на закупку товаров оборонного назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.
Контракты были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков назвал эти контракты усилением безопасности страны. По его словам, Минобороны и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке отечественных производителей вооружения.
"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. По некоторым направлениям, например, БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование у них", - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.
Сегодня в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а производством вооружений занимаются около 300 тысяч граждан.
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" планирует в разы увеличить производство оружия в случае подписания контрактов с государством.
В 2023 году производство оружия украинской оборонной промышленностью выросло в шесть раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.