Минобороны: на украинских производителей приходится 70% от суммы сделок по закупке вооружения

Контракты были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков назвал эти контракты усилением безопасности страны. По его словам, Минобороны и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке отечественных производителей вооружения.

"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. По некоторым направлениям, например, БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование у них", - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.