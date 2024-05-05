Міноборони: на українських виробників припадає 70% від суми угод із закупівлі озброєння

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України підписала низку контрактів з українськими підприємствами на закупівлю товарів оборонного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.
Контракти були підписані під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков назвав ці контракти посиленням безпеки країни. За його словами, Міноборони і надалі буде притримуватися пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння.
"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", - наголосила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Сьогодні в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, а виробництвом озброєнь займаються близько 300 тисяч громадян.
Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" планує в рази збільшити виробництво зброї у разі підписання контрактів з державою.
У 2023 році виробництво зброї українською оборонною промисловістю зросло вшестеро.
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