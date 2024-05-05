Міноборони: на українських виробників припадає 70% від суми угод із закупівлі озброєння

Контракти були підписані під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков назвав ці контракти посиленням безпеки країни. За його словами, Міноборони і надалі буде притримуватися пріоритету щодо підтримки вітчизняних виробників озброєння.

"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", - наголосила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.