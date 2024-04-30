"Украинская бронетехника" может увеличить производство в разы: названо условие

"Украинская бронетехника" для расширения производства требует не государственных средств, а долгосрочных контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса, которого цитирует предприятие.

"Нам, как компании, не нужны никакие дополнительные средства от государства для расширения производства. Нам нужен контракт на два года, например. В таком случае мы из собственных оборотных средств сможем увеличить производство в разы", - заявил Бельбас.

Директор "Украинской бронетехники" пояснил, что фиксированный заказ, даже с каким-то ограниченным фиксированием, позволяет заблаговременно организовать, а также спланировать производственный процесс, поскольку иногда необходимые поставки комплектующих занимают более 8 месяцев.

В частности Бельбас добавил, что планирование является важным для любого производителя в условиях отсутствия госпрограмм по поддержке.

По словам директора "Украинской бронетехники", сегодня предприятие производит:

бронеавтомобили "Новатор";

минометы калибра 60, 82 и 120 мм и минометные выстрелы для них.

Производство оружия в Украине

Как рассказал ранее президент Владимир Зеленский, сегодня в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, оружие производят почти 300 тысяч граждан.

По словам главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, только в течение прошлого 2023 года украинская ОПК выросла в 6 раз.