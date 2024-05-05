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Минобороны: на украинских производителей приходится 70% от суммы сделок по закупке вооружения

Хмельницкая область, Воскресенье 05 мая 2024 03:06
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Минобороны: на украинских производителей приходится 70% от суммы сделок по закупке вооружения Фото: самоходная артиллерийская установка "Богдана" (facebook.com/UALandForces)
Автор: Валерий Савицкий

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины подписало ряд контрактов с украинскими предприятиями на закупку товаров оборонного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Контракты были подписаны во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков назвал эти контракты усилением безопасности страны. По его словам, Минобороны и в дальнейшем будет придерживаться приоритета по поддержке отечественных производителей вооружения.

"70% от суммы всех сделок, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. По некоторым направлениям, например, БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование у них", - отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Производство оружия украинским ОПК

Сегодня в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а производством вооружений занимаются около 300 тысяч граждан.

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" планирует в разы увеличить производство оружия в случае подписания контрактов с государством.

В 2023 году производство оружия украинской оборонной промышленностью выросло в шесть раз.

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