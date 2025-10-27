В Минобороны РФ заявили о перехвате почти 200 дронов, каждый пятый "летел на Москву"
В Минобороны России заявили, что в ночь на 27 октября было перехвачено и уничтожено 193 дрона, причем 40 из них - над Московской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.
Согласно сообщению, в течение ночи на 27 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 "украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа":
- 47 - над территорией Брянской области,
- 42 - над территорией Калужской области,
- 40 - над территорией Московского региона, в том числе 34 беспилотника, "летевших на Москву",
- 32 - над территорией Тульской области,
- 10 - над территорией Курской области,
- 7 - над территорией Орловской области,
- 4 - над территорией Ростовской области,
- 4 - над территорией Воронежской области,
- 2 - над территорией Оренбургской области,
- 2 - над территорией Тамбовской области,
- 1 - над территорией Тамбовской области Липецкой области,
- 1 - над территорией Самарской области.
Атака неизвестных дронов на Москву 26 октября
Об атаке неизвестных дронов на Москву вечером 26 октября писали российские СМИ.
Они публиковали многочисленные фото и видео из столицы РФ: там было очень громко, раздавались взрывы и был виден столб дыма.
Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ПВО "все сбили". При этом в соцсетях распространялось фото российских солдат на пикапе с пулеметом, которые стали прямо напротив Кремля.
Но Собянин не комментировал столб дыма посреди города.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, написал, что Москва находится под атакой дронов, но в подробности не вдавался.
Удары по другим российским объектам 26 октября
Также днем 26 октября в Московской области раздавались взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация россиян.
Под атакой находились аэродром базирования стратегической авиации "Шайковка" и аэропорт "Калуга" в Калужской области РФ.
В то же время в сети появились спутниковые фото последствий украинских ударов по дамбе Белгородского водохранилища в Российской Федерации.
После ночной атаки дронов через плотину начали проходить большие потоки воды. В результате уровень быстро упал более чем на метр.
В этом районе расположены позиции четырех российских бригад. Там подтопило блиндажи, где находились российские военные.
Вечером командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил, что за беспилотной атакой на Белгородское водохранилище стоят операторы 1-го отдельного Центра СБС.