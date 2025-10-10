Минобороны РФ цинично отчиталось об "успешном" ударе по энергетике Украины

Фото: РФ сделала циничное заявление о массированном ударе по энергетике Украины (Getty Images)

Минобороны РФ отчиталось, что сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав высокоточное оружие, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.