Міноборони РФ цинічно відзвітувало про "успішний" удар по енергетиці України

Міноборони РФ відзвітувало, що сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України, використавши високоточну зброю, гіперзвукові ракети "Кинжал" та ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

Били по об'єктах енергетичної інфраструктури, що забезпечували роботу підприємств військово-промислового комплексу України.

Повідомляється, що в тому числі вони наносили удари гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал" та ударними безпілотними літальними апаратами.

"У відповідь на терористичні атаки київського режиму по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування", - заявили росіяни.

Обстріл Києва 10 жовтня

Нагадаємо, що російські окупанти, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атакувати Київ.

Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 12 осіб.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго пояснили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики ж наразі вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Зауважимо, що в результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

