Минобороны о повторной ВВК: 7% из "ограниченно годных" - полностью непригодны

Среди "ограниченно годных" граждан, которые уже прошли повторную ВВК, лишь 7% признаны непригодными. Примерно такое же количество военнообязанных признаны годными.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, также около 6-7% определены полностью годными, а остальные определены годными к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также военных высших учебных заведениях.

"Сейчас процесс продолжается, прохождение ВЛК продолжается. Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому. Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными", - отметил спикер Министерства обороны.

Повторные ВВК для "ограниченно годных"

Напомним, ранее сообщалось, что статус ограниченно годный к военной службе в Украине был отменен для упрощения системы воинского учета.

Сначала граждане со статусом "ограниченно годный" должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако из-за большого количества лиц, которые не успели пройти медицинский осмотр, этот срок продлили до 5 июня 2025 года.

По данным Минобороны, реестр "Оберіг" автоматически объявляет в розыск ограниченно годных граждан, которые не прошли повторно ВВК.

Подробно о том, как "ограниченно годным" пройти ВВК и что взять с собой - читайте в материале РБК-Украина. Также мы сообщали о том, что будет, если не успеть пройти перекомиссию в указанный "дедлайн".

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