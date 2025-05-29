Объявят в розыск? Что будет с ограниченно пригодными, которые не пройдут ВВК: объяснение ТЦК

Реестр "Оберіг" автоматически объявляет в розыск ограниченно годных граждан, которые не прошли повторно ВЛК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Житомирского ТЦК.

"Разъяснения не было. Но как правило все лица, у нас был такой похожий случай, которые не обновились в установленные сроки, данные - автоматически системой "Оберіг" были заброшены в розыск", - говорит представитель ТЦК.

Таким образом, когда работник полиции, который останавливает человека - видят, что он в розыск.

"Есть основание остановить и доставить его в ТЦК и СП для составления протокола, вынесения постановления и привлечения этого гражданина к административной ответственности", - сообщили в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что статус ограниченно годный к военной службе в Украине был отменен для упрощения системы воинского учета.

Сначала граждане со статусом "ограниченно годный" должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако из-за большого количества лиц, которые не успели пройти медицинский осмотр, этот срок продлили до 5 июня 2025 года.