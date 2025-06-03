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Міноборони про повторну ВЛК: 7% з "обмежено придатних" - повністю непридатні

Вівторок 03 червня 2025 14:18
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Міноборони про повторну ВЛК: 7% з "обмежено придатних" - повністю непридатні Фото: у Міноборони розповіли про повторну ВЛК для "обмежено придатних" (loda.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Серед "обмежено придатних" громадян, які вже пройшли повторну ВЛК, лише 7% визнані непридатними. Приблизно така ж кількість військовозобов'язаних визнані придатними.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними", - зазначив речник Міністерства оборони.

За його словами, також близько 6-7% визначені повністю придатними, а інші визначені придатними до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також військових вищих навчальних закладах.

Повторні ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статус обмежено придатний до військової служби в Україні було скасовано для спрощення системи військового обліку.

Спочатку громадяни зі статусом "обмежено придатний" мали пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Однак через велику кількість осіб, які не встигли пройти медичний огляд, цей термін продовжили до 5 червня 2025 року.

За даними Міноборони, реєстр "Оберіг" автоматично оголошує в розшук обмежено придатних громадян, котрі не пройшли повторно ВЛК.

Детально про те, як "обмежено придатним" пройти ВЛК та що взяти з собою - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також ми повідомляли про те, що буде, якщо не встигнути пройти перекомісію в зазначений "дедлайн".

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