Повторная ВВК до 5 июня: как "ограниченно пригодным" пройти и что взять с собой

Мужчины-граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодного" к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр. Это надо сделать до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЗУ №3621-IX и №4235-IX .

В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Таким образом, все, кто имел такие статусы, должны обновить его в соответствии с новыми требованиями.

Как ранее сообщалось, статус ограниченно пригодный к военной службе в Украине был отменен для упрощения системы воинского учета.

Первоначально, граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако, из-за значительного количества лиц, которые не успели пройти медосмотр, срок был продлен до 5 июня 2025 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что более миллиона человек не прошли ВВК в частности потому, что не получили вызовов от ТЦК, или не смогли это сделать из-за очередей.

В то же время она предупредила украинцев: не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока для повторной ВВК. Верещук призвала тех, кто обязан пройти перекомиссию "не медлить и не откладывать медосмотр до последнего".

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