Осталось 5 дней. Что ждет "ограниченно пригодных", которые не пройдут ВВК вовремя
Мужчины-граждане Украины от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными", должны пройти повторный медосмотр до 5 июня 2025 года. Если этого не сделать вовремя, такие лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Подробнее об этом и что будет, если не успеть пройти перекомиссию в указанный "дедлайн" - в материале РБК-Украина ниже.
Согласно закону 3621-IX и изменениями, внесенными согласно закону № 4235-IX, до 5 июня 2025 года граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.
Как пройти повторный медицинский осмотр
Для получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии необходимо обратиться лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста (мобильное приложение "Резерв+").
При себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины,
- военно-учетные документы,
- медицинскую документацию, подтверждающую состояние здоровья.
Куда обращаться за дополнительной информацией:
- телефон горячей линии Министерства обороны 1512,
- электронный кабинет военнообязанного Резерв+,
- ТЦК и СП по месту регистрации.
Что будет, если не сделать это вовремя
Те, бывшие "ограниченно пригодные", которые не пройдут повторную ВВК до 5 июня 2025 года, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин на днях предупредил, что нарушители военно учета, могут автоматически оказаться в розыске.
"Пока что разъяснения не было. Но у нас был похожий момент, что лица, которые не обновили в установленный срок данные, автоматически системой "Оберег" были заброшены в розыск. У представителя полиции, который останавливает человека и видит, что он в розыске есть основание остановить и доставить его в ТЦК для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к админответственности", - сказал он.
Напомним, что 4 мая 2024 года вступил в силу ЗУ № 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".
Этим документом из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время".
Поэтому после прохождения повторной ВВК гражданин получит один из выводов:
- непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;
- непригоден к военной службе с переосвидетельствованием (через 6-12 месяцев);
- временно непригоден (лицо, требующее лечения или лечения и отпуска, освобождение от выполнения служебных обязанностей);
- пригоден только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригоден.
При подготовке материала использовались: Facebook-страницы Житомирского ОТЦК и СП, а также Черниговского ОТЦК и СП.
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