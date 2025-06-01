Осталось 5 дней. Что ждет "ограниченно пригодных", которые не пройдут ВВК вовремя

Мужчины-граждане Украины от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными", должны пройти повторный медосмотр до 5 июня 2025 года. Если этого не сделать вовремя, такие лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Подробнее об этом и что будет, если не успеть пройти перекомиссию в указанный "дедлайн" - в материале РБК-Украина ниже.

Согласно закону 3621-IX и изменениями, внесенными согласно закону № 4235-IX, до 5 июня 2025 года граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Как пройти повторный медицинский осмотр

Для получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии необходимо обратиться лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста (мобильное приложение "Резерв+").

При себе необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины,

военно-учетные документы,

медицинскую документацию, подтверждающую состояние здоровья.

Куда обращаться за дополнительной информацией:

телефон горячей линии Министерства обороны 1512,

электронный кабинет военнообязанного Резерв+,

ТЦК и СП по месту регистрации.

Что будет, если не сделать это вовремя

Те, бывшие "ограниченно пригодные", которые не пройдут повторную ВВК до 5 июня 2025 года, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин на днях предупредил, что нарушители военно учета, могут автоматически оказаться в розыске.

"Пока что разъяснения не было. Но у нас был похожий момент, что лица, которые не обновили в установленный срок данные, автоматически системой "Оберег" были заброшены в розыск. У представителя полиции, который останавливает человека и видит, что он в розыске есть основание остановить и доставить его в ТЦК для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к админответственности", - сказал он.