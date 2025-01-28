Какими могут быть основания для увольнения с военной службы: объяснение юриста

Увольнение с военной службы во время военного положения в Украине возможно при наличии определенных оснований. Речь идет, например, о некоторых семейных обстоятельствах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова .

Основания для увольнения с военной службы в Украине

По словам эксперта, последние изменения в законодательстве относительно увольнения военнослужащих во время военного положения отражают баланс между:

защитой государства;

потребностями отдельных категорий граждан.

"Учет этих обстоятельств во время действия военного положения способствует социальной поддержке военных и обеспечению их прав в сложных жизненных ситуациях", - добавила Тернова.

Причиной увольнения могут стать, например, особые семейные обстоятельства.

"Если говорить об увольнении по семейным обстоятельствам, сейчас они одинаковы для контрактников и мобилизованных", - уточнила юрист.

Она сообщила, что во время военного положения в Украине предусмотрена возможность увольнения военнослужащих при наличии таких оснований:

беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (или до 6 лет - по медицинскому заключению);

до 3 лет (или до 6 лет - по медицинскому заключению); наличие несовершеннолетних детей - если оба родителя являются военнослужащими, если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет;

- если оба родителя являются военнослужащими, если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет; особые обстоятельства в семье - уход за ребенком с инвалидностью, содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы или воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями;

- уход за ребенком с инвалидностью, содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы или воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями; уход за родными - мужем, женой, родителями или другими членами семьи (если они являются лицами с инвалидностью и нуждаются в постоянном уходе);

- мужем, женой, родителями или другими членами семьи (если они являются лицами с инвалидностью и нуждаются в постоянном уходе); потеря близких родственников - если родственник погиб или пропал без вести во время боевых действий или был посмертно награжден званием Героя Украины;

- если родственник погиб или пропал без вести во время боевых действий или был посмертно награжден званием Героя Украины; опека - необходимость осуществления опеки над недееспособными лицами.

"Конечно каждое основание для увольнения имеет свои уточнения и условия, поэтому для детального изучения оснований нужно обращаться к закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", - подчеркнула Тернова.

Она отметила также, что во время действия военного положения военнослужащие могут быть уволены по нескольким основаниям, учитывающим возраст, состояние здоровья, завершение срока службы, или же другие обстоятельства.

Среди основных из них она упомянула следующие:

достижение предельного возраста для пребывания на военной службе;

для пребывания на военной службе; состояние здоровья - в частности по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе или при наличии инвалидности;

- в частности по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе или при наличии инвалидности; в связи с освобождением из плена.

Кроме того, человека могут уволить из-за завершения срока службы - в случае окончания срока контракта, заключенного в период военного положения.

Последним основанием, о котором упомянула юрист, является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.