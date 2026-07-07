Эксзамглавы ГУР объяснил, как Россия готовила захват Крыма
Россия готовила отрыв Крыма от Украины десятилетиями, используя экономическое давление, вербовку и информационную изоляцию полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерала Ильи Павленко.
Первая попытка захватить Крым
Еще в 1994 году Россия пыталась захватить Крым через ставленника Юрия Мешкова, кандидатуру которого продвинули на пост президента Крыма. По словам Павленко, за кулисами кампании стояли российские спецслужбы, диктовавшие Мешкову популистские обещания - дешевый газ и замену гривны на рубль.
Украинской контрразведке удалось нейтрализовать эту попытку без единого выстрела, и Мешкова впоследствии эвакуировали в Россию силами Черноморского флота.
"Золотой ключ" к Крыму
Одной из ключевых стратегических ошибок Павленко назвал подписание Харьковских соглашений времен Януковича. В обмен на скидку на газ Украина предоставила России легальную возможность наращивать военное присутствие на полуострове под предлогом "антитеррористических учений".
"Вот так дешево мы продали Крым", - отметил генерал, оценивая реальную стоимость той газовой скидки почти в 3 миллиарда долларов.
По его словам, эти соглашения стали "троянским конем" - позволили России модернизировать вооружение, завезти спецназовцев и подготовить инфраструктуру для будущей аннексии.
Путин не изменил политику Ельцина
Павленко отмечает: первые попытки оторвать Крым от Украины прошли еще при Ельцине, задолго до прихода Путина.
"Путин просто снял маску", - так генерал описал разницу между двумя российскими лидерами, подчеркнув, что имперское мировоззрение оставалось прежним.
В качестве примера этого мышления Павленко вспомнил, что уже будучи частным лицом, Ельцин просил у крымской власти участок земли под дачу – именно так, по словам генерала, Россия действовала, когда не могла забрать силой: пыталась хотя бы выпросить.
Как Россия манипулировала общественным мнением
Генерал выделяет три основных инструмента влияния Москвы на Крым:
- информационная изоляция - спутниковые каналы, радио и газеты на полуострове были преимущественно российскими, что изолировало Крым от украинского информпространства;
- экономическое давление - российские банки выдавали льготные кредиты, а "Газпром" контролировал поставки газа по низким ценам, создавая иллюзию лучшей жизни с Россией;
- Вербовка и финансирование - Москва раздавала российские паспорта, финансировала пророссийские партии и создавала "отряды самообороны" из бывших военных.
Почему Россия поспешила построить Керченский мост
По словам Павленко, Крым не может долго существовать автономно без Украины - именно поэтому Россия поспешила построить Крымский мост, понимая уязвимость полуострова без прямого сообщения с материковой Россией.
Что известно о нынешней блокаде
Генерал также проанализировал нынешнюю блокаду полуострова как часть стратегического давления на агрессора, подчеркнув важность западной помощи для победы в войне. По его словам, у украинской разведки были данные о планах России на протяжении многих лет, а отсутствие решительных действий в свое время сыграло на руку Москве.
Напомним, ранее экс-замглавы ГУР объяснял, почему нельзя покидать Крым под контролем РФ - по словам Павленко, если остров останется российским плацдармом, это будет означать не завершение войны, а лишь паузу перед ее следующим этапом.
Также сообщалось, чтоглава Меджлиса назвал условие, которое заставит Россию бежать из Крыма. Последующая изоляция оккупированного полуострова и лишение российских войск горючего и электричества может вынудить Кремль начать переговоры или вывести армию.