Минобороны Польши оценило, сколько еще может длиться война в Украине

В польском Минобороны считают, что Россия погрязла в Украине как в Чечне или Афганистане. И эта война может длиться еще месяцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака в интервью LA RAZÓN .

В частности, польский министр назвал вопрос о сроках завершения войны трудным, но все же дал свою оценку.

"Это трудный вопрос... Начиная от масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, боюсь, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Россия погрязла в Украине - как это было раньше в Чечне и Афганистане .И одновременно выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", - считает Блащак.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на РФ - это самые эффективные формы противодействия оккупантам.

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, свободу и ценности Европы", - добавил Блащак.

Напомним, недавно главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров выразил мнение, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.

Похожее мнение высказал министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, война России и Украины продлится еще как минимум год, поскольку Путин перешел грани и не собирается останавливаться.

При этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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