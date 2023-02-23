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Война России с Украиной продлится еще один год, - глава Минобороны Британии

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Лондон, Четверг 23 февраля 2023 09:51
Война России с Украиной продлится еще один год, - глава Минобороны Британии Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России и Украины будет продолжаться еще как минимум год. Путин перешел черту и не собирается останавливаться.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На вопрос, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Уоллес сказал: "Я думаю, что увидим".

"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", - сказал он.

Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.

"Когда кто-то перешел черту и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", - добавил Уоллес.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

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