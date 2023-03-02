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У Залужного рассказали сколько еще может длиться война с Россией

Новина українською →
Четверг 02 марта 2023 18:14
У Залужного рассказали сколько еще может длиться война с Россией Фото: главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров (скрин hromadske.ua)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины может продлиться еще как минимум один год.

Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Der Spiegel.

"В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год", - заявил он.

По его словам, чтобы война закончилась, Украина должна победить РФ на поле боя.

"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - добавил Назаров.

Он заявил, что отвоевать территории получится в рамках большого контрнаступления.

"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили большую территорию. Или как наступление в Херсоне", - добавил генерал.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

При этом Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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