Минобороны Германии о Leopard для Украины: Берлин не получал запросы от других стран
Германия пока не получала запросов от других стран по поводу поставки Украине танков Leopard.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение немецкого журналиста Томаса Вигольда в Twitter.
"Польша и другие страны пока не обращались с просьбой о поставках танков Leopard в Украину", - заявила она.
Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Кроме того, 6 января The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard 2.
На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не будет передавать Украине танки самостоятельно, а будет договариваться о коалиции для поставок.
Добавим, что по словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, передача Германией БМП Marder может стать отправной точкой в поставках танков Leopard для Украины.
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