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Минобороны Германии о Leopard для Украины: Берлин не получал запросы от других стран

Новина українською →
Берлин, Четверг 12 января 2023 15:56
Минобороны Германии о Leopard для Украины: Берлин не получал запросы от других стран Фото: министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия пока не получала запросов от других стран по поводу поставки Украине танков Leopard.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение немецкого журналиста Томаса Вигольда в Twitter.

"Польша и другие страны пока не обращались с просьбой о поставках танков Leopard в Украину", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Кроме того, 6 января The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard 2.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не будет передавать Украине танки самостоятельно, а будет договариваться о коалиции для поставок.

Добавим, что по словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, передача Германией БМП Marder может стать отправной точкой в поставках танков Leopard для Украины.

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