ua ru
Сб, 07 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard

Новина українською →
Берлин, Суббота 07 января 2023 15:16
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталья Юрченко

Передача Германией БМП Marder может стать отправной точкой в поставках танков Leopard для Украины. При этом немецкое оружие уже помогает украинцам спасать жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью Wirtschafts Woche.

"Немецкая промышленность, консультируясь с правительством Германии и Украиной, вносит решающий вклад в победу Украины в войне, которую развязала Россия против моей страны и против Запада. Даже если для кого-то это звучит странно: немецкое оружие спасает жизнь и способствует возвращению мира в Европе ", - сказал он.

В то же время решение немецких властей передать Украине бронированную технику хорошо восприняла общественность и промышленность. Он также поблагодарил Германию за зенитный комплекс Iris-T и зенитные танки Gepard, уже показывающие "фантастические результаты".

При этом Макеев подчеркнул, что оптимистично настроен по поставкам танков Leopard. По его словам, передача немецких БМП Marder может стать "отправной точкой" в этом вопросе.

"Я оптимист. После почти года с начала этого великого российского вторжения многие в Германии наконец-то поняли, что эта война - о существовании Украины и о мире во всей Европе. Мне также приятно, что все больше людей говорят о том, что Украину нужно поддерживать, пока моя страна не выиграет эту войну и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев. Это многообещающая отправная точка для правительственных решений - также по поставкам Leopard", - добавил дипломат.

Напомним, в Германии подтвердили, что передадут Украине до 40 боевых машин Marder. Их планируется отправить в первом квартале 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет