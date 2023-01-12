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Міноборони Німеччини про Leopard для України: Берлін не отримував запитів від інших країн

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Берлін, Четвер 12 січня 2023 15:56
Міноборони Німеччини про Leopard для України: Берлін не отримував запитів від інших країн Фото: міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина поки що не отримувала запитів від інших країн щодо поставки Україні танків Leopard.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення німецького журналіста Томаса Вігольда у Twitter.

"Польща та інші країни поки не зверталися з проханням про постачання танків Leopard до України", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Крім того, 6 січня The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща не передаватиме Україні танки самостійно, а домовлятиметься про коаліцію для постачання.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макєєва, передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою в постачаннях танків Leopard для України.

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