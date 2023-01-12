Міноборони Німеччини про Leopard для України: Берлін не отримував запитів від інших країн
Німеччина поки що не отримувала запитів від інших країн щодо поставки Україні танків Leopard.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення німецького журналіста Томаса Вігольда у Twitter.
"Польща та інші країни поки не зверталися з проханням про постачання танків Leopard до України", - заявила вона.
Раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.
Крім того, 6 січня The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає запит України щодо передачі танків Leopard 2.
Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща не передаватиме Україні танки самостійно, а домовлятиметься про коаліцію для постачання.
За словами посла України в Німеччині Олексія Макєєва, передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою в постачаннях танків Leopard для України.
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