Передаст ли Польша танки Leopard 2 Украине: ответ премьера

Польша не планирует в одиночку передавать танки Leopard 2 Украине, но договаривается о коалиции для поставок.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl , об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую ​​тяжелую технику", - ответил премьер на вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard 2.

При глава правительства подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.