В Минобороны назвали дату нового "Рамштайна": какие приоритеты

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.

Подготовка к "Рамштайн" Во время рабочего звонка министр обороны Украины Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили детали предстоящей встречи. Украина готовит обновление по реализации пунктов "Плана войны" для принуждения России к миру. Приоритетными направлениями сотрудничества станут - усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем, обмен боевыми данными и технологиями. Украина предлагает союзникам модель кооперации, где партнеры получают доступ к уникальному боевому опыту и системам украинского производства, в частности методам борьбы с дронами типа "шахед". Совместные проекты с Германией Стороны готовят ряд технологических проектов, включающих дополнительное финансирование дронов дальнего и среднего радиуса действия (deep-strike и middle-strike). Также обсуждались перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия. Михаил Федоров отметил критическую роль Германии в защите украинской инфраструктуры, в частности благодаря поставкам ракет PAC-3. "Взносы от Германии имели критическое значение для отражения российских атак", - подчеркнул глава Минобороны. Особое внимание министры уделили обмену массивами боевых данных. В ближайшее время планируется усиление взаимодействия в этом направлении, что откроет новые возможности для развития оборонных возможностей обеих стран.