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В мини-платье цвета "лимонный щербет": модный образ на лето от Евы Лонгории

Понедельник 30 июня 2025 14:04
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В мини-платье цвета "лимонный щербет": модный образ на лето от Евы Лонгории Ева Лонгория (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Голливудская актриса Ева Лонгория еще раз доказала, что умеет сочетать элегантность и актуальные тренды даже в самом простом летнем образе. Звезда появилась в платье модного оттенка "лимонный щербет" - одного из главных цветов сезона весна-лето 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какой "лук" выбрала Ева Лонгория

50-летняя актриса может похвастаться подтянутой фигурой. Для расслабленного летнего лука она выбрала светло-желтое мини-платье с глубоким V-образным вырезом, который делает акцент на зоне декольте.

Платье имеет приталенный силуэт, подчеркивающий фигуру, и имитацию карманов в районе бедер.

Наряд имеет простой, но одновременно изысканный крой. Он не перегружен деталями, что делает его удобной для повседневной носки, но благодаря фасону и цвету выглядит очень элегантно.

Дополнить образ актриса решила босоножками телесного цвета с тонкими ремешками.

Волосы Лонгория собрала в пучок, а несколько прядей свободно спадают, обрамляя лицо. Макияж легкий, с акцентом на глаза, что создает свежий и естественный вид.

В мини-платье цвета &quot;лимонный щербет&quot;: модный образ на лето от Евы Лонгории

Ева Лонгория показала тренды лета (фото: instagram.com/evalongoria)

Какие тренды лета 2025 показала Ева Лонгория

Образ содержит несколько актуальных трендов, характерных для лета 2025.

Цвет "сливочное масло" или "лимонный щербет"

Светло-желтый, пастельный желтый оттенок, похожий на цвет сливочного масла или лимонного щербета, является одним из ключевых цветов сезона. Он свеж, нежен и прекрасно сочетается с загорелой кожей.

Мини

Короткие юбки и платья снова на пике популярности.

Босоножки с тонкими ремешками

"Голые" босоножки с минималистичным дизайном и тонкими ремешками остаются актуальной обувью.

Открытые плечи

Платья без рукавов, а также открытые плечи и спина - это классический летний тренд, подчеркивающий женственность.

Льняные или легкие ткани

Судя по всему Лонгория выбрала платье из льна или другой легкой ткани, что является идеальным выбором для жаркой погоды.

В общем, это очень удачный и стильный образ, отражающий основные модные тенденции лета 2025 года, сочетая яркие цвета, женственные силуэты и легкость тканей.

В мини-платье цвета &quot;лимонный щербет&quot;: модный образ на лето от Евы Лонгории

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Мода без возраста

Ева Лонгория в очередной раз развенчивает стереотипы о возрасте и длине мини. В свои 50 лет звезда не боится носить короткие платья - и выглядит уверенно, гармонично и актуально. Это еще раз подтверждает: главное в моде - не цифры в паспорте, а чувство стиля и уверенность.

В мини-платье цвета &quot;лимонный щербет&quot;: модный образ на лето от Евы Лонгории

Лонгория показала стильный лук на лето (фото: instagram.com/evalongoria)

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