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С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето

Воскресенье 29 июня 2025 07:15
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С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето С чем носить длинные шорты летом 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Длинные шорты уверенно держатся в списке летних must-have - они удобные, универсальные и легко адаптируются к разным стилям. Но чтобы образ выглядел гармонично, важно правильно подобрать обувь.

РБК-Украина рассказывает о четырех самых модных парах, которые лучше всего сочетаются с бермудами, костюмными или деним-шортами в сезоне лето-2025.

Слингбэки на каблуке-"рюмочке"

Туфли на каблуке-"рюмочке" (kitten heels) - трендовый выбор, который идеально сочетается с длинными шортами, создавая баланс между женственностью и сдержанным стилем.

Почему это работает: длинные шорты часто имеют прямой или свободный крой, что придает силуэту массивности. Каблук-"рюмочка" визуально удлиняет ноги, придает легкость и изящество. Особенно выигрышно смотрится с шортами из денима, льна или костюмной ткани.

С чем сочетать: попробуйте тандем с базовой белой рубашкой, приталенным топом или жакетом. Обувь может быть белого, черного или металлического оттенка - для контраста с нейтральным низом.

С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето

Длинные шорты и туфли на каблуках Kitten Heel (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Обувь на платформе

Платформа - это не только об удобстве, но и о визуальном акценте, прекрасно дополняющем длинные шорты. В 2025 году в моде объемная подошва, натуральные материалы и ретро-форматы, которые идеально сочетаются с трендом на 90-е и 2000-е.

Почему это работает: длинные шорты удлиняют силуэт, а платформа еще больше подчеркивает ноги, прибавляя роста. Это идеальное решение для повседневных образов: стильно и эффектно.

С чем сочетать: кожаные или замшевые платформы прекрасно подходят к шортам из денима и льна. Выбирайте топы в стиле "бандо", рубашки или базовые майки. Стилизация будет особенно эффектна с объемной сумкой или очками в массивной оправе.

С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето

Вариант с обувью на платформе (фото: instagram.com/_livmadeline)

Балетки

Балетки триумфально вернулись в моду еще в 2024, и летом 2025 они остаются ключевым обувным трендом. В сочетании с длинными шортами они создают расслабленный, но утонченный образ, вдохновленный парижским стилем.

Почему это работает: балетки придают нежности и легкости, уравновешивая массивность или строгость длинных шорт.

С чем сочетать: лучше всего балетки сочетаются с костюмными или льняными шортами, тонкими футболками, майками, рубашками навыпуск. Идеально - с мягкими пастельными оттенками или бежевыми цветами.

С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето

Шорты с балетками на лето (фото: instagram.com/lindatol_)

Вьетнамки на каблуках

Вьетнамки на каблуках - один из самых ярких трендов последних сезонов. Эта обувь сочетает легкость пляжного стиля с городской элегантностью, и отлично подходит к длинным шортам, создавая контрастный, но сбалансированный образ.

Почему это работает: шорты носят сдержанный, часто даже мужской характер. Вьетнамки на каблуке придают этому образу женственности и трендовой легкости, не перегружая его.

С чем сочетать: носи их с шортами из костюмной ткани или денима, выбирай лаконичный топ, рубашку или льняной жакет. Образ дополнят объемная сумка, минималистические украшения и очки с узкой оправой.

С чем носить длинные шорты: топ-4 модные пары обуви на лето

Вьетнамки на каблуках с длинными шортами (фото: instagram.com/dawn.tan)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Annabel Rosendahl, Liv Madeline, Linda Tol, Dawn Tan.

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