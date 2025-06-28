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Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Суббота 28 июня 2025 18:38
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Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая девушка нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала стильный летний образ в духе моды 2000-х. Она появилась в широких джинсах, белом кроп-топе и джинсовой рубашке оверсайз, дополнив лук кепкой и кроссовками.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Основные элементы образа Готочкиной

Кепка: на голове - кепка светло-голубого цвета, придающая образу спортивного шика.

Многослойность: Готочкина надела белый кроп-топ, открывающий живот. Сверху накинута оверсайз-рубашка из тонкой джинсовой ткани.

Широкие джинсы: низ - это широкие джинсы-палаццо светло-голубого цвета, которые являются ключевым трендом последних сезонов. Они имеют свободный крой и шнуровку на поясе.

Образ построен на сочетании объемных вещей (рубашка и брюки) с облегающим кроп-топом, создающим интересный силуэт. Это типичный пример современного оверсайз-стиля, что делает акцент на комфорте и непринужденности.

Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Светлана Готочкина показала стильный лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Какой это стиль

Этот образ объединяет несколько актуальных стилей.

  • Стритстайл (Street Style): это типичный уличный стиль, отражающий современные тренды и комфорт.
  • Оверсайз (Oversize): образ полностью построен на объемных вещах - широкой рубашке и свободных джинсах. Это главная черта этого стиля.
  • Кежуал (Casual): это повседневный, непринужденный стиль, идеально подходящий для прогулок и отдыха.
  • Элементы Y2K (стиль 2000-х): широкие джинсы с низкой посадкой и кроп-топ - ключевые элементы, отсылающие к моде конца 90-х и начала 2000-х годов.

Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Лук Светланы Готочкиной (фото: instagram.com/got.sveta)

Как повторить лук Светланы Готочкиной:

  • широкие джинсы с высокой или средней посадкой
  • белый кроп-топ
  • оверсайз-рубашка из денима или хлопка
  • бейсболка в нейтральном оттенке
  • массивные кроссовки или кеды
  • минимум аксессуаров для расслабленного вида.

Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Светлана Готочкина показала стильный лук (фото: instagram.com/got.sveta)

Почему одежда в стиле 2000-х в трендах

Уже несколько сезонов мода активно переосмысливает эстетику начала нулевых. В это время кроп-топы, низкая посадка, широкие джинсы, бейсболки и микроаксессуары были на пике популярности. Сейчас этот стиль возвращается с обновленными материалами, современным кроем и удобными силуэтами. Это ностальгия в новой подаче.

Широкие джинсы и кепки - это символ комфорта. После пандемии и длительного тренда на домашнюю одежду люди ищут уличные образы, которые не ограничивают движений и в то же время выглядят стильно.

Эти вещи легко миксовать: кроп-топ можно носить с пиджаками, юбками, жакетами; широкие джинсы - с рубашками, свитерами, худи; кепки - с любым повседневным луком.

Широкие джинсы и кроп-топ: бывшая Цымбалюка показала стильный лук в духе 2000-х

Светлана Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

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