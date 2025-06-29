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Блогерша Верба показала самые модные купальники на лето 2025

Воскресенье 29 июня 2025 14:30
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Блогерша Верба показала самые модные купальники на лето 2025 Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Лето - время для пляжа, загара и, конечно, стильных купальников. Блогерша Верба показала трендовые модели сезона 2025. В фокусе - яркие цвета, интересный крой и детали, которые точно не оставят вас без внимания.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Коричневый купальник

Для первого лука Верба выбрала раздельный купальник-бикини насыщенного коричневого оттенка.

Лиф: верх купальника - в форме треугольников с завязками на шее. Он имеет интересную текстуру и визуальный эффект - будто состоит из двух полосок ткани, которые накладываются друг на друга, создавая многослойный эффект.

Ткань, похоже, имеет легкий металлизированный блеск, который красиво переливается на солнце.

Плавки: низ - это классические плавки-бикини с низкой посадкой и тонкими боковыми завязками.

Блогерша Верба показала самые модные купальники на лето 2025

Юля Верба показала купальник на лето (фото: instagram.com/verbaaa)

Купальник с эффектом "металлик"

Второй вариант - из ткани с металлизированным блеском и эффектом глянца, имитирующим цвет шампанского или светлого золота. Этот материал делает его очень эффектным и броским.

Лиф: это классический лиф-бикини в форме треугольников на тонких бретелях. Чашки имеют уплотненную структуру, что придает дополнительный объем.

Плавки: низ купальника - это плавки с очень высоким вырезом на бедрах, который визуально удлиняет ноги. На одной из боковых полосок плавок имеется небольшая декоративная металлическая деталь, похожая на пряжку или кольцо.

Это очень трендовая и открытая модель, которая подчеркивает фигуру и создает гламурный образ для отдыха у бассейна.

Блогерша Верба показала самые модные купальники на лето 2025

Блогерша Верба показала трендовый купальник (фото: instagram.com/verbaaa)

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