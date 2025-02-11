Министр финансов США на этой неделе планирует посетить Украину, - Bloomberg

По информации источников Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Отмечается, что таким образом Бессент может стать первым чиновником кабинета Трампа, который посетит Украину. В Белом доме отказались от комментариев по этому вопросу.

Как напоминает издание, министр финансов отправится в Киев через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в защите от вторжения России.