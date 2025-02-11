Министр финансов США на этой неделе планирует посетить Украину, - Bloomberg

Новый министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе планирует посетить Киев. Целью поездки будут начальные переговоры о доступе США к украинским редкоземельным минералам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников Bloomberg, Бессент намерен посетить Украину на этой неделе в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.
Отмечается, что таким образом Бессент может стать первым чиновником кабинета Трампа, который посетит Украину. В Белом доме отказались от комментариев по этому вопросу.
Как напоминает издание, министр финансов отправится в Киев через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в защите от вторжения России.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересовался в украинских редкоземельных металлах. По его словам, США не против соглашения с Украиной о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.
Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что Украина открыта к предложениям США.
Сегодня Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.
По его словам, Россия стремится контролировать редкие земли и минералы Украины, привлекая к этому своих союзников. Однако Киев предлагает партнерам взаимовыгодное сотрудничество.
Редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в небольших количествах. Обычно их используют при производстве электроники, в авиационно-космической отрасли, медицине и тому подобное. В Украине сосредоточены залежи графита, урана, титана и лития, которые являются стратегически ценными. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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