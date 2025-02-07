Хотим защитить Днепровский регион. Зеленский объяснил идею с "редкоземами"

Россия стремится контролировать редкие земли и минералы Украины, привлекая к этому своих союзников. Однако Киев предлагает партнерам взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не просто захватывает их (минералы, - ред.) вместе с землей, он уже думает о том, как привлечь к своему альянсу других партнеров - Северную Корею, Иран... и он даст им доступ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, хотя россияне не захватили даже 20% украинских минеральных ресурсов, уже речь идет о сотнях миллиардов долларов. Он подчеркнул, что необходимо остановить агрессора и защитить богатую на ресурсы центральную Украину.

"Нам нужно остановить Путина и защитить то, что мы имеем - очень богатый Днепровский регион, центральную Украину", - отметил он.

Также Зеленский отметил, что Киев не отдает свои ресурсы даже стратегическим партнерам, а предлагает взаимовыгодное сотрудничество.

"Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны больше всего заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом (американский лидер Дональд Трамп, - ред.)", - сказал глава Украины.

Президент напомнил, что Россия знает расположение критических ресурсов Украины благодаря советским геологическим исследованиям, которые после обретения независимости в 1991 году были вывезены в Москву.

Он также сообщил, что Киев и Вашингтон уже обсуждают возможность использования украинских подземных хранилищ для хранения американского сжиженного газа.

"Администрация Трампа очень заинтересована в этом... Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", - подытожил Зеленский.