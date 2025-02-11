Трамп заявил, что Украина заплатит за помощь редкоземельными металлами на 500 млрд долларов

"У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [металлов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине]", - сказал Трамп Fox News.

Во время интервью Трамп настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, утверждая, что "более 300 миллиардов долларов", которые США предоставили Украине, затмевают вклад других стран в военные действия.

"Они могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку. Они могут стать русскими когда-нибудь, или они могут не стать русскими когда-нибудь. Но у нас будут все эти деньги в [Украине], и я говорю, я хочу их вернуть", - сказал президент США.

Трамп заявил, что продолжать оказывать помощь охваченной войной Украине просто так было бы "глупо". "Я сказал им: "Мы должны… Мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги"", - заявил он.

"Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [металлов] на сумму, эквивалентную примерно 500 млрд долларов, и они, по сути, согласились это сделать", - рассказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку взаимному ресурсному соглашению с США в обмен на гарантии безопасности в рамках потенциального мирного урегулирования.

"Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за нее", - сказал Зеленский агентству Reuters. "Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть - очень богатый Днепровский регион в центральной Украине".

На территории Украины сосредоточено около 5% мировых минеральных ресурсов, имеются богатые месторождения титана, урана, железа, марганца и лития, а также редкоземельных металлов, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности США.