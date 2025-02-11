Міністр фінансів США цього тижня планує відвідати Україну, - Bloomberg

Пропозиція Трампа щодо рідкісноземельних металів

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зацікавився в українських рідкісноземельних металах. За його словами, США не проти угоди з Україною про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Трампа, заявив, що Україна відкрита до пропозицій США.

Сьогодні Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

За його словами, Росія прагне контролювати рідкісні землі та мінерали України, залучаючи до цього своїх союзників. Однак Київ пропонує партнерам взаємовигідне співробітництво.

Рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в невеликих кількостях. Зазвичай їх використовують при виробництві електроніки, в авіаційно-космічній галузі, медицині тощо. В Україні зосереджені поклади графіту, урану, титану і літію, які є стратегічно цінними. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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