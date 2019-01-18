Маас вважає, що санкції США не зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МЗС Німеччини впевнений, що Росія сама зможе добудувати газопровід

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що навіть якщо західні компанії вийдуть з проекту газопроводу "Північний потік-2" під тиском санкцій, Росія зможе завершити його сама. Про це він заявив на форумі Politik-Talk у Берліні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть приpвести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. В такому разі Росія реалізує його самостійно", - заявив Маас.

Він додав, що в цьому випадку вже ніхто не зможе вплинути на збереження транзиту газу через Україну, переговори про що ведуться наразі за участю ЄС.

"Ці переговори, однак, втратять сенс, якщо США запровадять санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід", - стверджує Маас.

Нагадаємо, в п'ятницю, 18 січня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну. Також Маас відвідає Москву (Росія), щоб обговорити з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим ситуацію в Україні і майбутнє Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).