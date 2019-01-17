Конгрес США навесні розгляне новий закон про санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкції США будуть означати втрату фінансової підтримки проекту

Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив листа німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".

Листи Гренелла отримали німецькі фірми, які беруть участь у проекті. Це, зокрема, енергетична компанія Uniper. Інше повідомлення надійшло до дочірнього підприємства концерну BASF Wintershall. Крім них, у проекті Nord Stream 2 беруть участь австрійська OMV, нідерландська Shell і французька Engie.

П'ять згаданих компаній вважаються в компанії Nord Stream 2 "фінансовими інвесторами". Для прийняття санкцій проти них в США вже створена законодавча база CAATSA ("ПРО протидію супротивникам США допомогою санкцій").

Закон дозволяє Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів. Обмеження, згідно CAATSA, - не більше 5 млн доларів за рік або 1 млн доларів одноразово. Санкції в рамках CAATSA будуть означати втрату фінансової підтримки для проекту: кожна компанія, згідно з договором, вносить в проект по 950 млн євро.

Річард Гренелл в листі німецьким компаніям констатував, що "тиск у Вашингтоні з метою вжити заходів проти "Північного потоку - 2" росте". У Конгресі знаходиться на розгляді ще один законопроект, який, як випливає з листа Гренелла, також передбачає санкції щодо "Північного потоку - 2".

Що стосується нового санкційного законопроекту, який згадав Гренелл, то Конгрес збирається розглянути його навесні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі чиновники на різних рівнях ведуть переговори з США щодо газопроводу Nord Stream-2.