Посол США в ФРН: фірми, що підтримують "Північний потік-2", підривають безпеку України

Фото: Річард Гренелл (wikipedia.org)

Річард Гренелл попередив фірми про ризик санкцій через "Північний потік-2"

Посол США в Німеччині Річард Гренелл направив листи низці німецьких компаній, в яких заявив про ризик санкцій у зв'язку з реалізацією проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild.

Посол аявив, що фірми, що підтримують спорудження "Північного потоку-2", а також "Турецького потоку", активно підривають безпеку України та Європи.

"Ми знову підкреслюємо, що фірми, які беруть участь у російському секторі експорту енергії, займаються тим, що пов'язано зі значним ризиком санкцій", - наводить видання слова американського посла в Німеччині.

Гренелл зазначив, що "газопровід несе серйозні геополітичні наслідки для наших європейських союзників і партнерів".

Німеччина висловлює заклопотаність у зв'язку з усе більш агресивною поведінкою Росії, особливо використанням енергетичних ресурсів як політичних і економічних важелів.

Нагадаємо, при цьому міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу "Північного потоку-2" стало б "неправильним шляхом". Він заявив, що в разі, якщо проект "Північний потік-2" покинуть німецькі та європейські компанії, то нікому буде відстоювати збереження транзиту газу з РФ через Україну.