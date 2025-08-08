Что будет с экономикой Украины до 2028 года: Кабмин одобрил два сценария прогноза
Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины. Он содержит два сценария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.
Прогноз содержит два сценария развития событий: первый с "предположением о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года". Во втором активные боевые действия будут продолжаться в следующем году.
Первый вариант нового прогноза предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5,0% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.
Второй сценарий предусматривает рост ВВП в 2026 году на 2,4%, в 2027 году на 4,7%, в 2028 году - на 4,5%.
Минфин уже склоняется к тому, что в проект государственного бюджета на 2026 год будет заложен сценарий продолжения войны, который предусматривает большие расходы на оборону и низкие темпы роста экономики.
В 2024 году экономика Украины выросла на 2,9%. Предварительный прогноз правительства содержит прогноз роста ВВП Украины в 2025 году на 2,7%.
Разница в прогнозах
Традиционно Национальный банк дает более консервативные прогнозы, чем правительство. В частности, НБУ в июле ухудшил прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,1% с 3,1. По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 2,3% (предыдущий прогноз - 3,7%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз - 3,9%).
В июльском прогнозе НБУ шансы скорейшего завершения боевых действий оцениваются как средние (15-25%).
Украинцы также считают, что война продолжится. Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.