Минимальная зарплата в Украине вырастет: сколько будут платить в 2026-2028 годах

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер минимальной зарплаты, которая сейчас заморожена на уровне 8000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Таким образом, повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен (на 2026 год - 108,6%).

В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, - 3195 гривен.

Согласно документу, при формировании расходной части госбюджета на 2026-2028 годы будут учтены следующие показатели:

Заморозка социальных выплат

Кабмин в прошлом году в бюджетной декларации на 2025-2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них зависят размеры зарплат и социальных выплат.

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе за апрель 2025 года допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

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