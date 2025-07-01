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Прожиточный минимум в Украине разморозят: какой будет размер в следующие три года

Украина, Вторник 01 июля 2025 08:57
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Прожиточный минимум в Украине разморозят: какой будет размер в следующие три года Фото: прожиточный минимум в следующем году вырастет до 3 171 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимум. Он будет расти на уровень инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Его предлагают повысить:

  • на 8,6% до 3 171 гривны в 2026 году,
  • на 5,9% до 3 358 гривен в 2027 году,
  • на 5,3% до 3 536 гривен в 2028 году.

Как отмечается в документе, прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования.

В 2026-2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом индекса потребительских цен для соответствующего года, который составит:
Прожиточный минимум в Украине разморозят: какой будет размер в следующие три года

В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года

Реформа оплаты труда госслужащих

Как отмечается в Бюджетной декларации, на пути европейской интеграции Украины выдвинут ряд требований, среди которых продолжение реформы государственного управления в Украине.

Так, в 2026-2028 годах будет продолжаться осуществление оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, введенной в 2024 году.

"В то же время Верховная Рада Украины и правительство будут направлять усилия на "отвязку" размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в частности для работников государственных органов", - говорится в документе.

Напомним, в 2024 году Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума и другие социальные стандарты на 2025-2027 годы. В то же время в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство решило индексировать социальные выплаты на уровень инфляции.

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