ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)

Пятница 15 августа 2025 19:15
UA EN RU
Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото) Идеи маникюра - что выбирают украинские звезды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Минимализм и элегантность - тренды лета 2025. И украинские знаменитости уже показали, как воплощают их в маникюре. Кто-то остался верен нюду, а кто-то выбрал яркие цвета, которые сразу привлекают внимание.

РБК-Украина делится идеями стильного летнего маникюра, которые выбирают украинские знаменитости.

Наталка Денисенко - молочный блеск

Известная актриса осталась верна любимой классической гамме. Она показала нежный молочно-белый маникюр, который назвала одним из своих "двух вечных фаворитов" наряду с френчем.

У нее ногти средней длины и классической формы. Такой маникюр выглядит аккуратным и естественным. Дизайн подходит к любому образу - от вечернего платья до повседневного аутфита.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Стильный маникюр, как у Наталки Денисенко (скриншот)

Екатерина Усик - голубой

Жена известного боксера показалась с маникюром в ярко-голубом цвете с квадратной формой ногтей.

Дизайн удачно подчеркивает оттенки одежды и аксессуаров и идеально подходит к простым лукам.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Маникюр Екатерины Усик (скриншот)

Анна Тринчер - классический красный

Популярный красный маникюр не теряет актуальности. Артистка сделала покрытие на умеренную длину и миндалевидную форму ногтей.

Такой дизайн идеально подходит как для сцены, так и летних прогулок. Красный цвет подчеркивает уверенность, энергию и привлекательность.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Какой маникюр выбирает Анна Тринчер (скриншот)

Ирина Сопонару - матовый нюд

Звезда "Женского квартала" сделала ставку на матовое покрытие с глубоким нежным оттенком, который напоминает розовый цвет.

Такой маникюр подчеркивает загар и подходит к любому образу. Матовость добавляет элегантности и изысканности.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Сопонару выбрала матовый маникюр (скриншот)

Леся Никитюк - желтый монохром

Телеведущая выбрала яркий желтый лак без дополнительных элементов. Это солнечный цвет, который ассоциируется с летом и отдыхом. Особенно эффектно смотрится на фоне загорелой кожи.

Такие ногти добавляют яркого акцента образу, а отсутствие рисунков или блесток делают дизайн минималистичным и универсальным.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Никитюк показала идею для маникюра (скриншот)

Алина Шаманская - френч в светлых тонах

Журналистка и блогер сделала френч в нежном исполнении: светло-серая база и тонкие белые кончики.

Такой лаконичный дизайн подходит даже к спортивному образу. Выглядит дорого и очень аккуратно.

Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)Какой маникюр выбрала Шаманская (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Екатерины Усик, Ирины Сопонару, Наташи Денисенко, Леси Никитюк, Алины Шаманской, Анны Тринчер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Звезды шоу-бизнеса Тренды
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия