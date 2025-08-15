Минимализм и яркие оттенки: какой маникюр выбирают жена Усика, Никитюк и другие звезды (фото)
Минимализм и элегантность - тренды лета 2025. И украинские знаменитости уже показали, как воплощают их в маникюре. Кто-то остался верен нюду, а кто-то выбрал яркие цвета, которые сразу привлекают внимание.
РБК-Украина делится идеями стильного летнего маникюра, которые выбирают украинские знаменитости.
Наталка Денисенко - молочный блеск
Известная актриса осталась верна любимой классической гамме. Она показала нежный молочно-белый маникюр, который назвала одним из своих "двух вечных фаворитов" наряду с френчем.
У нее ногти средней длины и классической формы. Такой маникюр выглядит аккуратным и естественным. Дизайн подходит к любому образу - от вечернего платья до повседневного аутфита.
Стильный маникюр, как у Наталки Денисенко (скриншот)
Екатерина Усик - голубой
Жена известного боксера показалась с маникюром в ярко-голубом цвете с квадратной формой ногтей.
Дизайн удачно подчеркивает оттенки одежды и аксессуаров и идеально подходит к простым лукам.
Маникюр Екатерины Усик (скриншот)
Анна Тринчер - классический красный
Популярный красный маникюр не теряет актуальности. Артистка сделала покрытие на умеренную длину и миндалевидную форму ногтей.
Такой дизайн идеально подходит как для сцены, так и летних прогулок. Красный цвет подчеркивает уверенность, энергию и привлекательность.
Какой маникюр выбирает Анна Тринчер (скриншот)
Ирина Сопонару - матовый нюд
Звезда "Женского квартала" сделала ставку на матовое покрытие с глубоким нежным оттенком, который напоминает розовый цвет.
Такой маникюр подчеркивает загар и подходит к любому образу. Матовость добавляет элегантности и изысканности.
Сопонару выбрала матовый маникюр (скриншот)
Леся Никитюк - желтый монохром
Телеведущая выбрала яркий желтый лак без дополнительных элементов. Это солнечный цвет, который ассоциируется с летом и отдыхом. Особенно эффектно смотрится на фоне загорелой кожи.
Такие ногти добавляют яркого акцента образу, а отсутствие рисунков или блесток делают дизайн минималистичным и универсальным.
Никитюк показала идею для маникюра (скриншот)
Алина Шаманская - френч в светлых тонах
Журналистка и блогер сделала френч в нежном исполнении: светло-серая база и тонкие белые кончики.
Такой лаконичный дизайн подходит даже к спортивному образу. Выглядит дорого и очень аккуратно.
Какой маникюр выбрала Шаманская (скриншот)
При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Екатерины Усик, Ирины Сопонару, Наташи Денисенко, Леси Никитюк, Алины Шаманской, Анны Тринчер.