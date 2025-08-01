Денежный маникюр на август: этот цвет притянет богатство, будто магнит
Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре.
РБК-Украина рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в августе 2025, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.
Что такое цвет везения
Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.
Счастливый цвет на август 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)
Счастливый цвет на августе 2025
Финансово удачные оттенки на август - розовый и персиковый.
"Для девушек все просто - этот цвет нужно носить в деталях, одежде, маникюре, а для мужчин, например, на заставке телефона. Цвет месяца - розовый или светло-персиковый", - отметила блогерша Astro Muse Mari.
@astromuse.mari #колірудачі оригінальний звук - Astro Muse Mari
Какие варианты розового маникюра сделать летом 2025
Bubble Pink
Яркий, сочный, почти неоновый розовый напоминает жвачку или куклу Барби. Он поднимает настроение и отлично смотрится на загорелой коже. Такой маникюр - самодостаточный акцент даже без дизайна.
Розовый цвет на август 2025 (фото: instagram.com/melanated.mani)
Молочный розовый
Нежный и полупрозрачный розовый оттенок, напоминающий молочный коктейль. Идеален для минималистичного и ухоженного вида. Подходит для любого образа - от романтичного до офисного.
Френч с розовым основанием
Классический французский маникюр трансформируется: вместо нюдовой базы - светло-розовый тон. Кончик может быть белым, ярким или даже с блестками. Это сочетание свежо и универсально.
Градиент или омбре в розовых тонах
Плавный переход от светлого розового к насыщенной фуксии или коралловому оттенку - тренд, который всегда выглядит эффектно. Особенно красиво смотрится на миндалевидной форме ногтей.
Глянцевый розовый нюд
Светлый розовый нюд с глянцевым финишем - идеальный вариант для тех, кто хочет деликатный, но женственный маникюр. Хорошо сочетается с любыми украшениями и не требует дополнительных элементов.
Розовый с эффектом "зеркальных ногтей"
Металлизированный розовый с перламутровым или зеркальным финишем - один из самых горячих трендов. Такой маникюр ловит свет и делает руки визуально ухоженными и стильными.
Розовый с дизайном
Цветочные узоры, минималистичные линии, сердечки, точки или акварельные разводы на розовой базе - отличный способ добавить игривости и индивидуальности.
Розовый маникюр с блестками (фото: instagram.com/gelcare.official)
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Для написания материала были использованы такие источники: страница в TikTok Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram Melanated Mani aka Anna, Suman, GELCARE.