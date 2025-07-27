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Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюра

Воскресенье 27 июля 2025 07:15
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Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюра Желтый французский маникюр (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Желтый френч стал настоящим фаворитом лета 2025 - яркий, солнечный и стильный, он идеально дополняет летние образы и настроение. В моде как классический вариант с желтым кончиком, так и креативные решения с ромашками, лимонами, эффектом омбре и другие.

РБК-Украина рассказывает о трендовых вариантах этого дизайна на лето 2025 года.

Почему френч с желтым кончиком в тренде

Французский маникюр - это классический nail-дизайн, в котором кончик ногтя выделяется другим цветом, обычно белым, а основа остается светло-розовой или нюдовой. Это универсальный вариант, который подходит к любому стилю.

Летом 2025 года классический френч получил яркое обновление - желтый кончик стал настоящим трендом. Такой маникюр выглядит свежо, солнечно и прибавляет настроение, прекрасно сочетаясь с летними образами.

Желтый цвет - символ энергии, тепла и радости, поэтому его выбирают те, кто хочет выделиться, но остаться в рамках элегантного стиля.

Желтый френч с ромашками

Нежный, по-летнему легкий дизайн. Классический френч с желтым кончиком прекрасно сочетается с небольшими рисунками ромашек - на 1-2 ногтях как акцент. Идеально для тех, кто любит романтическую эстетику.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраМаникюр с ромашками (фото: instagram.com/pop_polished)

Желтый френч с лимонами

Попробуйте создать на ногтях цитрусовое настроение. На базе полупрозрачного покрытия - ярко-желтый френч в сочетании с рисунками лимонов, долек и листочков. Выглядит свежо и очень по-летнему. Такой маникюр подойдет как для отдыха, так и в городе.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраЕще один вариант маникюра с рисунками (фото: instagram.com/imarninails)

Ярко-желтый френч

Лаконичный френч с сочным, насыщенным желтым тоном вместо белого - простой, но эффектный вариант. Можно сделать на маленьких или средних ногтях в минималистическом стиле.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраЖелтый френч (фото: instagram.com/imarninails)

Френч в трендовом оттенке buttery yellow

Пастельный желтый, почти сливочный - один из главных цветов лета 2025 года. Френч с таким оттенком выглядит изысканно и дорого. Прекрасно подходит для офисного дресс-кода или свадебного сезона.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраФренч в трендовом оттенке buttery yellow (фото: instagram.com/swaknails)

Желтый френч с узорами, стразами и декором

Игра с текстурами и акцентами: желтый френч можно дополнить миниатюрными стразами у кутикулы, камнями или узорами - например, волнами, абстракцией, золотыми линиями. Для вечерних выходов или праздничных событий.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраФренч с декором (фото: instagram.com/heluviee)

Желтый френч с эффектом омбре

Плавный переход от нюдового или молочного к желтому кончику – очень трендовый и одновременно элегантный вариант. Такой дизайн выглядит нежно, но обращает на себя внимание, особенно в сочетании с матовым топом или легким шиммером.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраФренч с омбре (фото: instagram.com/heluviee)

Желтый френч с эффектом "бархатное стекло"

Это супертренд 2025 года. Этот эффект - сочетание легкого блеска, полупрозрачности и мягкой текстуры. Желтый френч в таком исполнении смотрится оригинально, нестандартно и словно "светится изнутри". Очень стильно для fashion-событий или фотосессий.

Желтый френч - главный тренд лета 2025: самые модные идеи маникюраФренч с эффектом бархатное стекло (фото: instagram.com/heygreatnails)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и красоту Byrdie, страницы в Instagram мастеров нейл-арта: franci, IMARNI, Jen Seales, Sarah Haidar, Aistė Haas.

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