Минимализм и шик: жена Усика показала идеальный костюм на лето

Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус. На новых фото она показала стильный летний образ, в котором сочетаются минимализм, комфорт и элегантность.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

Супруга боксера продемонстрировала интересный образ с белым брючным костюмом и аксессуарами черного цвета.

Пиджак

Верх костюма - жакет с короткими рукавами и пуговицами контрастного цвета. Екатерина надела его оригинальным образом, оголив одно плечо, что придает луку современности и элегантности.

Широкие брюки с высокой посадкой

Брюки свободного кроя со стрелкой спереди, которые создают стройный и изящный силуэт.

Ремень

Ее талию подчеркивает тонкий черный ремень с небольшой пряжкой, который создает контраст и придает акцент.

Стильный лук жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Обувь

Черные туфли с узкими носками и на высоких каблуках.

Аксессуары

Дополнить стильный лук супруга Усика решила массивными серебристыми браслетами.

Стиль

Классический с элементами современности и элегантности: белый костюм является классической основой, но необычный крой пиджака и широкие брюки придают ему модный и актуальный вид.

Офисный шик / деловой кэжуал: хотя это не сугубо деловой костюм, он все же подходит под офисный стиль.

Минимализм: образ чистый, без лишних деталей, подчеркивающий элегантность и утонченность.

В целом образ Катерины Усик выглядит очень стильно, современно и изысканно, подчеркивая ее женственность и уверенность.

Екатерина Усик показала модный костюм на лето 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Куда можно пойти в таком образе

Такой лук идеально подойдет не только для офиса, но и для деловых встреч, стильных вечеринок на террасе или даже модных мероприятий. Благодаря сочетанию классических элементов и современному акценту, костюм выглядит универсально.

Почему брючный костюм в тренде летом 2025

Этим летом модные эксперты делают ставку на монохромные образы в базовых оттенках, лаконичный крой и натуральные ткани. Образ Екатерины Усик отлично вписывается в эти тренды, сохраняя при этом индивидуальность.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)