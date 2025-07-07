С сумкой за 220 тысяч и в трендовой юбке: Магучих показала стильный летний образ 

Украинская спортсменка Ярослава Магучих поразила модным летним образом. Она соединила трендовую многоярусную юбку с базовой футболкой и дополнила лук сумкой известного бренда.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram легкоатлетки решило рассказать про трендовый образ для жарких дней.

Какой "лук" выбрала Магучих

Футболка

Для повседневного образа Ярослава выбрала белую футболку свободного кроя. На футболке есть принт с морскими мотивами и абстрактными элементами, что придает образу непринужденности.

Юбка

Дополняет образ короткая белая юбка с несколькими ярусами воланов. Эти ярусы имеют кружевные вставки, что придает юбке женственность, легкость и игривость.

Очки

На лице - стильные очки с тонкой оправой и затемненными линзами.

Украшения

На шее у нее тонкая цепочка с подвеской, а на запястье видны часы. Эти аксессуары минималистичны и хорошо вписываются в легкий летний образ. На другой руке виднеется кольцо, которое ей подарил ее возлюбленный на помолвку.

Сумка

В одной руке она держит небольшую сумочку с интересным цветочным узором от всемирно известно бренда, что придает яркий акцент к монохромному белому наряду.

Образ выглядит очень гармонично и создает впечатление воздушности, свежести и летней беззаботности. Он идеально подходит для дневных прогулок, отдыха или встреч в теплую погоду.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Сколько стоит сумка как у Ярославы Магучих

Для повседневного лука украинская спортсменка выбрала сумку Christian Dior.

"Модель полностью расшита многоцветным мотивом D-Floral Пьетро Руффо, демонстрирующим полевые цветы в деревенском и элегантном узоре. Подпись Christian Dior Paris украшает переднюю часть, а подвески DIOR из бледно-золотистого металла еще больше подчеркивают силуэт", - сказано на сайте бренда.

Стоимость такой сумки на сайте - 20 000 польских злотых (около 220 тысяч гривен).

Сколько стоит сумка как у Магучих (скриншот)

Почему юбка с воланами - тренд лета 2025

Возвращение бохо и романтики

Мода 2025 года активно вдохновляется стилем бохо, кантри и романтическими 2000‑ми. Юбка с воланами идеально вписывается в эту эстетику: легкая, воздушная, женственная - она символизирует свободу и природность, чего сейчас многим не хватает.

Универсальность и комфорт

Такую юбку легко стилизовать - с базовой футболкой, топом на бретелях, жакетом или даже oversize-рубашкой. Многослойность создаёт движение и объем, но не сковывает тело. Особенно в жару - это выигрышный выбор.

Визуальная легкость

Воланы красиво подчеркивают талию и скрывают то, что не хочется показывать. Они придают образу динамику и мягкость, делая его визуально стройнее и легче. Особенно эффектны юбки с ярусами или асимметрией.

Как носить юбку с воланами:

выбирайте мягкие ткани (шифон, кружево, хлопок), создающие приятное движение и легкость

сочетайте с простыми топами: белая футболка, кроп-топ, трикотажный свитер, чтобы балансировать объем

добавляйте аксессуары: узкий ремень - он структурирует силуэт, а ковбойские сапоги или сандалии на платформе придадут настроения.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)