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Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Вторник 08 июля 2025 07:15
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Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина поделилась стильными летними луками. Ее образы - яркий пример того, как сочетать комфорт и тренды в курортном гардеробе. Льняные костюмы, натуральные ткани, свободный крой и базовые аксессуары - именно то, что сейчас в моде.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Купальник, льняной костюм

Для повседневного образа Кристина Решетник выбрала коричневый купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее фигуру.

Поверх купальника надета бежевая рубашка в стиле оверсайз из легкой ткани, вероятно, льна или хлопка. Она расстегнута, что придает образу непринужденности и легкости.

Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Образ дополняют свободные брюки также светлого цвета с поясом на резинке.

На ногах - открытые шлепки, которые гармонично сочетаются с цветовой гаммой одежды.

Яркий акцент в образе создает небольшая сумочка насыщенного оранжевого или красного цвета. Она добавляет динамику и современность.

Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Кристина Решетник показала, как одевать в отпуске (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Платье-рубашка

Центральным элементом образа является легкое полупрозрачное платье-рубашка с эффектом омбре. Она переходит от зеленого цвета в верхней части к оранжево-коричневому в нижней. Этот цветовой градиент выглядит очень свежо и стильно.

Дополняет лук стильная сумка-шопер из натурального материала, шлепанцы и солнцезащитные очки.

Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Жена Решетника продемонстрировала образы на пляж (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорты и рубашка

Еще один лук - с шортами в пижамном стиле.

Рубашка с короткими рукавами, свободного кроя, которая создает расслабленный вид. Она расстегнута, показывая купальник.

Шорты с высокой посадкой, что обеспечивает комфорт. Такой комплект является очень популярным трендом для летнего сезона.

В руке жена Решетника держит большую пляжную сумку из натурального материала (соломы или рафии) с коричневыми кожаными ручками. Также образ дополнен шлепанцами и солнцезащитными очками.

Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Жена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Юбка плиссе и костюмный жилет

Для вечернего променада возле моря Кристина Решетник выбрала стильный комплект с юбкой.

На Кристине белый костюмный жилет с V-образным вырезом, застегнутый на пуговицы. Отсутствие рукавов делает его отличным вариантом для теплой погоды, а белоснежный цвет подчеркивает свежесть.

Использование костюмного жилета как самостоятельного элемента верха вместо рубашки или блузки является одним из горячих трендов последних сезонов. Это придает образу элегантности, но в то же время оставляет простор для легкости.

Юбка-плиссе является классическим элементом гардероба, но ее сочетание с костюмным жилетом придает ей новое звучание.

Мелкие складки плиссе создают интересную текстуру и движение, отлично контрастирует с более строгой формой жилета. Белый цвет верха и низа создает монохромный, но не скучный образ благодаря разным текстурам тканей.

Сумка кросс-боди оливкового цвета на широком ремешке придает образу кэжуал-шика и практичности. Она хорошо вписывается в общую палитру и не перегружает образ.

Босоножки на плоской подошве в тон сумке завершают образ, делая его удобным для повседневной носки.

Как стильно одеваться в отпуске: жена Решетника показала модные тренды

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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