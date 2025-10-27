США предложили Германии вывести из-под санкций "дочку" "Роснефти", - Bloomberg

США предложили Германии за шесть месяцев урегулировать неопределенность с немецкой "дочкой" "Роснефти". На этот период Rosneft Deutschland могут вывести из-под санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа уведомила немецкие власти о том, что рассматривает возможность предоставления ограниченной, невозобновляемой генеральной лицензии для компании Rosneft Deutschland. Немецкие чиновники уже анализируют предложение и планируют представить свои выводы в ближайшие дни.

Один из собеседников журналистов уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх намерена обсудить эту тему на встрече министров энергетики и экологии G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.

Как пишет Bloomberg, такая временная договоренность позволила бы снизить риск того, что санкции повлияют на работу немецких нефтеперерабатывающих предприятий, однако при этом усиливается давление на Берлин - ему необходимо до марта следующего года выработать новую структуру владения активами, полностью исключающую участие России после окончания срока доверительного управления.

Стоит заметить, что Rosneft Deutschland владеет долями в трех немецких НПЗ, на которые приходится около 12% перерабатывающих мощностей страны, включая завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте под Берлином.

Предложенный США шестимесячный срок значительно короче, чем двухлетняя лицензия, выданная Великобританией на прошлой неделе. Без этого разрешения немецкое подразделение "Роснефти" может потерять доступ к ключевым клиентам уже 21 ноября - в дату вступления в силу нового американского пакета санкций.

В Министерстве экономики Германии сообщили Bloomberg, что находятся в контакте с американскими ведомствами и стремятся как можно скорее урегулировать юридические вопросы, однако от комментариев по деталям переговоров воздержались. В Rosneft Deutschland также не стали давать комментарии.