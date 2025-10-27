США предложили Германии вывести из-под санкций "дочку" "Роснефти", - Bloomberg
США предложили Германии за шесть месяцев урегулировать неопределенность с немецкой "дочкой" "Роснефти". На этот период Rosneft Deutschland могут вывести из-под санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа уведомила немецкие власти о том, что рассматривает возможность предоставления ограниченной, невозобновляемой генеральной лицензии для компании Rosneft Deutschland. Немецкие чиновники уже анализируют предложение и планируют представить свои выводы в ближайшие дни.
Один из собеседников журналистов уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх намерена обсудить эту тему на встрече министров энергетики и экологии G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.
Как пишет Bloomberg, такая временная договоренность позволила бы снизить риск того, что санкции повлияют на работу немецких нефтеперерабатывающих предприятий, однако при этом усиливается давление на Берлин - ему необходимо до марта следующего года выработать новую структуру владения активами, полностью исключающую участие России после окончания срока доверительного управления.
Стоит заметить, что Rosneft Deutschland владеет долями в трех немецких НПЗ, на которые приходится около 12% перерабатывающих мощностей страны, включая завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте под Берлином.
Предложенный США шестимесячный срок значительно короче, чем двухлетняя лицензия, выданная Великобританией на прошлой неделе. Без этого разрешения немецкое подразделение "Роснефти" может потерять доступ к ключевым клиентам уже 21 ноября - в дату вступления в силу нового американского пакета санкций.
В Министерстве экономики Германии сообщили Bloomberg, что находятся в контакте с американскими ведомствами и стремятся как можно скорее урегулировать юридические вопросы, однако от комментариев по деталям переговоров воздержались. В Rosneft Deutschland также не стали давать комментарии.
Ожидания Мерца
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что он ожидает исключение для немецкой "дочки" "Роснефти" на фоне санкций США.
Он добавил, что немецкие чиновники хотят обсудить этот вопрос с американцами.