"Через месяц будем знать": Зеленский о весе санкций США против РФ

Украина, Вторник 28 октября 2025 10:15
"Через месяц будем знать": Зеленский о весе санкций США против РФ
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Новые санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских энергетических гигантов, покажут свой результат уже через месяц.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

По словам Зеленского, решение президента США ввести ограничения против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий является мощным и действенным шагом.

"Мы благодарны за эти санкции президенту США. То, что сделал Трамп, - это действительно удар по россиянам", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что резкая реакция российских представителей, в частности посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, который заявил о якобы безрезультатности санкций, лишь свидетельствует об их действенности. Зеленский также отметил, что эти меры могут сократить доходы России минимум на 5 миллиардов долларов в месяц.

"Это те данные, которые я получил от партнеров. И что самое важное - это решение Америки где-то на 56-57% будет иметь влияние на нефтяной экспорт россиян. Думаю, через месяц мы будем иметь четкое понимание, когда все данные будут проверены и подтверждены разведкой", - сказал президент.

Отдельное внимание он обратил на необходимость контроля за соблюдением санкций, чтобы избежать их обхода, в частности через теневой флот. Зеленский привел пример Франции, где начали останавливать нефтяные танкеры для проверки документов и санкционирования экипажей.

"Санкции должны действовать так, чтобы физически останавливать все эти нефтяные перевозки. Нужно санкционировать капитанов, экипажи и проверять маршруты судов. Тогда это будет работать", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить реальное выполнение санкционных решений и уменьшить финансовые возможности России для ведения войны.

Санкции против РФ

23 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против российских энергетических гигантов - "Лукойла" и "Роснефти", а также их дочерних компаний.

Сразу после решения Вашингтона акции "Лукойла" резко упали на Московской бирже - за два дня они подешевели на 7,2%. Это означает потерю около 297 миллиардов рублей, или примерно 3,66 миллиарда долларов США.

Как сообщает агентство Bloomberg, санкции могут серьезно ударить по экспортным потокам российской нефти. В частности, поставки в Индию, которые значительно выросли после начала полномасштабной войны в Украине, в ближайшее время могут сократиться почти до нуля.

В то же время источники Reuters сообщили, что ограничения, введенные США, заставили государственные нефтяные компании Китая временно приостановить закупки российской нефти, по меньшей мере в краткосрочной перспективе.

